Энергодар, Бывш. УССР, 11 сентября 2022, 10:09 — REGNUM Электроснабжение Энергодара осуществляется в штатном режиме, несмотря на отключение последнего — шестого — энергоблока Запорожской АЭС. Об этом 11 сентября сообщил глава администрации города Александр Волга.
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«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведётся работа по включению трансформаторов, это в основном касается промзоны», — отметил он.
Жилой сектор Энергодара полностью освещён, добавил он.
Напомним, ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.
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