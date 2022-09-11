Челябинск, 11 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Челябинской области на избирательных участках работают 1217 наблюдателей. Об этом сообщает облизбирком.

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На каждом избирательном участке находится в среднем по четыре человека. От политических партий наблюдают 263 гражданина, от кандидатов — 471, а от областной Общественной палаты — 483.

Также политические партии и кандидаты направили в избиркомы 55 доверенных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области проводятся довыборы в областное Заксобрание. Также проходят местные выборы.