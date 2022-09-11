Москва, , 10:06 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА нанёс поражение с разгромным счётом команде «Краснодар» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

Игра проходила на поле московского стадиона «ВЭБ Арена» и закончилась победой хозяев с сокрушительным счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль (30-я минута, с пенальти), нападающий Фёдор Чалов (45+7-я, с пенальти), парагвайский хавбек Хесус Медина (62-я, с пенальти) и аргентинский форвард Адольфо Гайч (90+1-я).

Автором единственного забитого мяча краснодарского клуба стал защитник Кристиан Рамирес (47-я).

Отметим, по итогам матча ЦСКА набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, при этом лидирующий в ней санкт-петербургский «Зенит» также имеет 20 очков, однако у сине-бело-голубых есть ещё один матч в запасе. У «Краснодара» 17 очков и третья строчка.