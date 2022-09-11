Черкесск, 11 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 11 сентября стартовал третий день голосования за депутатов в органы местного самоуправления двух крупнейших населенных пунктов региона — городов Черкесск и Карачаевск. Жителям этих городов предстоит выбрать депутатов в гордумы. Кроме того, проходят выборы депутатов в местные советы ряда сельских поселений и в совет Абазинского муниципального района.

Екатеринбург.рф Выборы

В голосовании в городе Черкесске могут принять участие 83 406 избирателей, в Карачаевске — 18 829 избирателей. В Черкесске с 9 сентября работают 52 избирательных участка. В избирательных бюллетенях семь партий. Предстоит избрать 33 депутатов.

Всего в республике в рамках единого дня голосования проходят 43 избирательные кампании, будет распределен 461 депутатский мандат, сообщили в пресс-службе центрального регионального избиркома.