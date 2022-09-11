Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM В Свердловской области единый день голосования проходит с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, сообщили корреспонденту в облизбиркоме.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Члены избирательных комиссий прошли тестирования на коронавирус. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Маски члены избиркомов меняют каждый два часа.

Для избирателей на каждом участке есть средства для обработки рук. Каждого гражданина обеспечат персональной шариковой ручкой. Кабинки для голосования в 2022 году решили не оснащать шторкой, при этом тайна голосования, как и прежде, будет обеспечена.

Граждане, имеющие положительный тест на ковид, имеют возможность проголосовать на дому. Пригласить организаторов можно до 14:00 (12:00 мск).

Напомним, 11 сентября в Свердловской области выбирают губернатора и депутатов.