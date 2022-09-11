Калуга, , 10:08 — REGNUM В Калужской области в первый день голосования в органы местного самоуправления на избирательные участки пришли 1532 человека или 7,89%. Наиболее активное участие в голосовании приняли избиратели села Ильинское Малоярославецкого района (29,60%), города Козельска (12,41%), города Обнинска (9,74%). Сегодня, 11 сентября, избирательные участки открыты с 8:00 и будут работать до 20:00. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

В случае, если избиратель по состоянию здоровья не может посетить участок, члены участковой комиссии выезжают на дом. Избирательная комиссия Калужской области

Продолжается дистанционное электронное голосование на довыборах депутата Калужской Городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7. К утру 11 сентября 189 калужан воспользовались своим активным избирательным правом дистанционно. Явка по онлайн голосованию составила 65,85%. Принять участие в онлайн голосовании намерены 287 избирателей областного центра. Проголосовать электронной можно будет до 20:00 11 сентября в личном аккаунте избирателя на портале Госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области дополнительные и повторные выборы в органы местного самоуправления проходят на 13 избирательных участков в пяти муниципальных районах: Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярославецком районах. Для участия в голосовании ожидается до 20 тыс. избирателей. Всего на выборах в органы местного самоуправления области будет замещено семь депутатских мандата.

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