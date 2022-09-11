Калуга, 11 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Калужской области в первый день голосования в органы местного самоуправления на избирательные участки пришли 1532 человека, или 7,89%. Наиболее активное участие в голосовании приняли избиратели села Ильинское Малоярославецкого района (29,60%), города Козельска (12,41%), города Обнинска (9,74%). Сегодня, 11 сентября, избирательные участки открыты с 8:00 и будут работать до 20:00. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Калужской области В случае, если избиратель по состоянию здоровья не может посетить участок, члены участковой комиссии выезжают на дом.

Продолжается дистанционное электронное голосование на довыборах депутата Калужской городской думы по одномандатному избирательному округу № 7. К утру 11 сентября 189 калужан воспользовались своим активным избирательным правом дистанционно. Явка по онлайн-голосованию составила 65,85%. Принять участие в онлайн-голосовании намерены 287 избирателей областного центра. Проголосовать электронно можно будет до 20:00 11 сентября в личном аккаунте избирателя на портале Госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области дополнительные и повторные выборы в органы местного самоуправления проходят на 13 избирательных участках в пяти муниципальных районах: Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярославецком районах. Для участия в голосовании ожидается до 20 тыс. избирателей. Всего на выборах в органы местного самоуправления области будет замещено семь депутатских мандатов.