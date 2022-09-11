Донецк, , 09:52 — REGNUM ВСУ за 10 минут обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 09:40 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще 10 натовских снарядов.

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