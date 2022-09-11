Афины , 11 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Граждане Греции должны готовиться к «очень трудной зиме» из-за повышающихся цен на газ, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает Agonas Kritis.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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При этом он обвинил в повышении цен на газ президента РФ Владимира Путина и заявил, что ни одно правительство не сможет легко справиться с 10-кратным увеличением цен на топливо.

Ранее министры энергетики ЕС разошлись во мнениях по вопросу введения потолка цен на российский трубопроводный газ. Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что политики поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа.