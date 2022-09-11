Москва, , 09:45 — REGNUM Перед наступлением холодов рекомендуется провести специальную мойку подкапотного пространства и обработать корпус автомобиля защитными средствами. Об этом рассказал представитель Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев в эфире радио Sputnik.

Автомобили Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Эксперт объяснил, что за лето под капотом автомобиля скапливается слой грязи. Также в тёплые месяцы под капот авто залетают различные мошки, что может привести к засорению охлаждающих элементов радиатора.

Красавцев порекомендовал провести специальную мойку подкапотного пространства после завершения летнего периода. Это поможет избежать возможных серьёзных затрат на съёмку и промыв радиатора.

Также перед началом холодов рекомендуется нанести на корпус авто защитное средство, называемое полировальной пастой или жидким стеклом. Это поможет защитить лакокрасочное покрытие от реагентов, которые используются на российских дорогах в холодное время года.