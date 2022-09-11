Москва, , 09:43 — REGNUM Видеозапись боевой работы российских штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР опубликовало 11 сентября Минобороны России.

Су-25 Минобороны России

На выложенных в интернет кадрах запечатлены: подготовка российских Су-25 к вылету, следование к месту выполнения боевой задачи на предельно малой высоте, нанесение ими ракетного удара по целям киевксих боевиков и успешное возвращение на аэродром базирования.

«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе ударов российских штурмовиков были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника вооружённых бандеровских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку ещё 10 снарядов «натовского» калибра.