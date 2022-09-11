Майкоп, 11 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Адыгее продолжаются выборы. Жители восьми муниципальных образований республики имеют возможность в заключительный день голосования сделать свой выбор в пользу кандидатов, выдвинутых партийными объединениями и в порядке самовыдвижения.

Адыгея

Всего зарегистрированы 1519 кандидатов, в том числе 134 — в порядке самовыдвижения, еще 1385 кандидатов являются представителями политических партий. Предстоит распределить 531 депутатский мандат в органы местного самоуправления.

Кроме того, в республике сегодня, 11 сентября будет избран глава Адыгеи. Его выберут депутаты Госсовета-Хасэ из трех кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Среди претендентов ныне действующий руководитель региона Мурат Кумпилов, депутат Государственного Совета-Хасэ Адыгеи, юрисконсульт ООО «ЖилМонтажСервис» Евгений Грунин и председатель парламентского комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода.