Анкара, 11 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Этой зимой три популярные пляжные страны — Турция, Греция, Египет — поборются за пребывание на их территории пенсионеров из страны Европы. Об этом 11 сентября заявили в Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Туризм

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«На фоне приостановки поставок российского газа в ЕС эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, из в ЕС около 150 млн», — отметили в ведомстве.

Гендиректор немецкого туроператора Bentour Дениз Угур отметил, что отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в 2 раза дешевле, чем счета на оплату отопления в ФРГ. Путешествие на 90 дней (январь-март) выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).

«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», — считает он.