Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На Камчатке, где 11 сентября в единый день голосования проходит 12 избирательных кампаний, средняя явка избирателей к 18:00 по местному времени (09:00 мск) составила 14,04%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

Выборы

Читайте также: На Сахалине на выборах депутатов областной думы к 15:00 явка превысила 26%

Самые масштабные выборы 11 сентября проходят в Петропавловске-Камчатском — жители столицы региона выбирают депутатов городской думы. Явка в Петропавловске-Камчатском к 18:00 составила 13,46%.

Активнее всего избиратели голосуют на выборах главы села Апука — 55,14%.

На Камчатке в 18:00 в основной день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ 19 сентября 2021 года явка избирателей составила 38,72%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине к 15:00 по местному времени (07:00 мск) 11 сентября в выборах депутатов областной думы приняли участие 26,18% избирателей.