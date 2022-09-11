Ярославль, , 09:39 — REGNUM Ярославская область поднялась со второго места на первое по активности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) среди 7 регионов, в которых оно проводится. Об этом рассказали в избирательной комиссии Ярославской области.

Дистанционное голосование yarnews.net

В целом на участие в ДЭГ в Ярославской области зарегистрировались 36 520 избирателей. Значительная их часть уже сделала свой выбор.

«80% избирателей проголосовали онлайн к 9 утра третьего дня голосования. Это 29 351 человек. Это выше средней явки по стране по ДЭГу, которая составляет 69%. Первое место мы делим с Псковской областью», — пояснил заместитель председателя избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин.

Дистанционное электронное голосование завершится параллельно с закрытием избирательных участков — в 20.00 11 сентября.

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