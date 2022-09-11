Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM В Свердловской области 11 сентября процесс выборов губернатора и депутатов контролируют 9493 наблюдателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наблюдателями являются 2598 представителей политических партий, избирательных объединений и выдвинутых ими кандидатов. Ещё 6895 наблюдателей направлены на избирательные участки от Общественной палаты региона.

Напомним, 11 сентября жители Свердловской области выбирают губернатора. Также проходят выборы депутатов.