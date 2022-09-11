Екатеринбург, 11 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Свердловской области 11 сентября процесс выборов губернатора и депутатов контролируют 9493 наблюдателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Наблюдателями являются 2598 представителей политических партий, избирательных объединений и выдвинутых ими кандидатов. Ещё 6895 наблюдателей направлены на избирательные участки от Общественной палаты региона.

Напомним, 11 сентября жители Свердловской области выбирают губернатора. Также проходят выборы депутатов.