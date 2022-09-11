Донецк, , 09:35 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще 10 натовских снарядов. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️09:13 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов.

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