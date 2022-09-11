Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Из-за давления Соединённых Штатов эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН не готовы сказать, кто на самом деле ведёт обстрелы Запорожской АЭС, даже пребывая под огнём летящих со стороны ВСУ снарядов. Об этом 10 сентября заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн во время конференции в Институте Шиллера.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Кто обстреливает её? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия. В то же время эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнём снарядов, летящих с другого берега реки (Днепра — ред.), не могут признать, что их выпускает … [киевский режим] и тем самым создает серьёзную опасность станции», — сказал он.

Также Макговерн указал, что несколько лет назад подобная же ситуация была в Сирии, где сирийского президента Башара Асада обвиняли в якобы применении химического оружия. При этом экс-аналитик ЦРУ отметил, что затем сообщения о такого рода атаках и о том, что к ним якобы причастна армия Сирии, оказались недостоверными.

«То же самое происходило в Сирии. Мы знаем из очень хороших исследований, что так называемые «химические атаки», которые якобы совершили подконтрольные Башару Асаду силы, никогда не имели места. Это было постановкой со стороны «Белых касок» и других. Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Запорожской АЭС остановили шестой — последний работающий энергоблок.