Канберра, , 09:33 — REGNUM Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии. Об этом 11 сентября передает ABC.

Карл III Dan Marsh

Следите за развитием событий в трансляции: ««Лондонский мост рухнул»: все новости о смерти Елизаветы II»

«В связи с кончиной … королевы Елизаветы II, корона единолично и по праву перешла принцу Карлу Филипу Артуру Георгу. Да будет король Карл III долгие и счастливые годы править нами», — заявил генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.

Провозглашение также подписал премьер-министр Энтони Альбанезе.

Sky News дополняет, что премьер обещал не проводить в течение своего первого срока референдум о том, должна ли Австралия стать республикой.