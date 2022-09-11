Южно-Сахалинск, , 09:31 — REGNUM На Сахалине к 15:00 по местному времени (07:00 мск) 11 сентября в выборах депутатов областной думы приняли участие 26,18% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Все на выборы!

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На избирательные участки в единый день голосования уже пришли 97 956 жителей островного региона. Досрочно свой гражданский долг исполнили 3002 сахалинца.

В 2021 году в единый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ явка избирателей на Сахалине к 15:00 составила 33,63%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15:00 местного времени за кандидатов в думу Владивостока проголосовали 9,53% избирателей.