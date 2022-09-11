Киев, , 09:21 — REGNUM Из-за своего страха перед ядерным арсеналом России президент Соединённых Штатов Джо Байден боится поставлять киевскому нацистскому режиму большее количество оружия. Такое мнение 11 сентября высказал экс-советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер в беседе с «Пятым каналом» б. УССР.

Джозеф Байден Facebook.com/joebiden

«Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в тёмные времена, а в каменный век», — сказал он.

При этом экс-советник Тэтчер отметил, что Россия имеет на вооружении тысячи ядерных боеголовок и это обстоятельство оказывает влияние на Байдена в вопросе поставок Киеву вооружений.

«Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность — защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу», — пояснил Карбер.

Также он отметил, что, в случае своего нахождения на посту президента США, проводил бы более радикальную политику в этом вопросе.

Как передавало ИА REGNUM, накануне журналист ВГТРК Андрей Медведев сообщил, что в составе бандеровских вооружённых формирований в военных действиях на территории б. УССР принимают участие наёмники из американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater.