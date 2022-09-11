Южно-Сахалинск, 11 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. На Сахалине в 20:00 по местному времени (12:00 мск) 11 сентября завершился единый день голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Читайте также: На Сахалине явка избирателей к 12:00 единого дня голосования превысила 23%

Все 298 избирательных участков закрыли двери и комиссии приступили к подсчету голосов.

В островном регионе 11 сентября выбрали депутатов областной думы. За 28 депутатских мандата боролись кандидаты по спискам от девяти партий и 136 одномандатников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах в единый день голосования 11 сентября к 12:00 явка избирателей на выборах думы области составила 23,04%.