Рязань, 11 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Около 9,5 тысячи избирателей впервые проголосуют на выборах в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября в региональном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Для молодых людей, голосующих впервые в 2022 году, подготовлены памятные блокноты. Их можно получить на своём избирательном участке.

В регионе стартовал заключительный день голосования, открыты 999 участков.

Явка избирателей по состоянию на 20:00 10 сентября составила 30,43%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Рязанской области выбирают губернатора, также проходят выборы в органы местного самоуправления в 13 муниципалитетах.