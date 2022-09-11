Москва, , 09:18 — REGNUM Наблюдатели в УИКах в Москве отмечают увеличение числа избирателей 11 сентября по сравнению 9 и 10 сентября. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 г. Вадим Ковалëв.

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«Открылись избирательные участки. Наши наблюдатели отметили, что их сегодня побольше, чем в пятницу и субботу. И понятно почему: сегодня у москвичей последний шанс в этом избирательном цикле выбрать своего муниципального депутата», — отметил он.