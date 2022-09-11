Томск, , 09:16 — REGNUM Избирательная комиссия Томской области обнародовала данные по явке избирателей к 12 часам по местному времени. Местные жители выбирают главу региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование Izbirkom54.nso.ru

Всего к полудню 11 сентября избирательные участки посетили чуть менее 132 тыс. граждан или 18,05%. Общее число избирателей в области составляет почти 739 тыс. человек.

Наибольшая явка зафиксирована в Первомайском районе, где проголосовали 31,6% включённых в списки избирателей. Наименьшая — в четырёх районах Томска, где явка составила от 12,8 до 14,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Томской области проходят в два дня — 10 и 11 сентября. По итогам первого дня голосования явка по региону составила 13,25%.

Читайте ранее в этом сюжете: Началось голосование на выборах губернатора Томской области