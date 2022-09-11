Афины , 11 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Береговая охрана Греции во время преследования «подозрительного судна» под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды, открыла предупредительный огонь — «в безопасном направлении».

Греция

«10 сентября патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил судно ро-ро ANATOLIAN под флагом Коморских островов, которое подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова», — отмечается в сообщении береговой охраны.

Дополняется, что капитан судна, получив указание остановиться, не подчинился. Последовала погоня, в ходе которой были произведены предупредительные выстрелы, но вышеуказанное судно не остановилось, войдя в турецкие территориальные воды.

Ранее власти Турции сообщили, что инцидент произошёл в международных водах, в 11 милях к юго-западу от турецкого острова Бозджаада. Анкара требует расследования инцидента.