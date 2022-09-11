Пекин, 11 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В китайской провинции Цзянсу прошли испытания автомобиля на магнитной подушке, разработанного Юго-Западным университетом Цзяотун. Об этом пишет газета China Daily.

JakeLM Китайский маглев

Автомобиль массой 2,8 тонны оснащён решёткой с постоянными магнитами. Для его использования нужна специальная дорога с контактными рельсами, эта система позволяет транспортному средству приподниматься на 35 миллиметров над дорогой за счёт силы электромагнитного поля.

В ходе испытаний автомобиль развивал скорость до 200 километров в час. Испытания проводятся по инициативе местных властей, они направлены на изучение конструкции дорог и мер безопасности при использовании транспортных средств этого типа.

В Китае уже используются высокоскоростные поезда на магнитной подушке. Такие поезда, называемые маглевами, могут развивать скорость свыше 600 километров в час. Среди использующихся в Китае маглев-линий наиболее высокоскоростной считается дорога от шанхайского аэропорта Пудун до первой станции метро Шанхая. На этом участке поезд достигает максимальной скорости 431 км/час.