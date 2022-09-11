Лас-Вегас, США, , 09:07 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Азамат Чимаев победил в первом раунде представителя США Кевина Холланда в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 279 в Лас-Вегасе. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Боец из России достаточно быстро перевёл схватку в партер, где провёл американцу удачный удушающий приём, чем вынудил последнего капитулировать.

Отметим, эта победа стал 12-й (11 — досрочно) в активе 28-летнего ни разу непобеждённого Азамата Чимаева. Для 29-летнего Кевина Холланда это поражение стало восьмым при 23 (18 — досрочно) победах и одном бое, признанном несостоявшимся.