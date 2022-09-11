Екатеринбург, 11 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Свердловской области по состоянию на 10:00 местного времени (08:00 мск) явка на губернаторских выборах составила 3,70%. На избирательных участках региона проголосовали уже 122 179 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Пять лет назад (10 сентября 2019 года) на этот же период времени явка избирателей на губернаторских выборах составляла 5,06%.

Напомним, 11 сентября жители Свердловской области выбирают губернатора. Также проходят местные выборы. В 53 муниципалитетах жители избирают депутатов местных дум, а в Зареченском сельском поселении ещё и главу.