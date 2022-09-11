Владивосток, 11 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Приморье в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись все избирательные участки. В течении дня в региональных телеграм-каналах появлялись сообщения о нарушениях.

Анна Алябьева ИА REGNUM Голосование

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Так, распространялась информация о том, что на избирательных участках №639 и №644 два избирателя обнаружили подписи напротив своих фамилий, хотя они ещё не проголосовали, а на УИК №723 женщина досрочно проголосовала дважды. Факты нарушений не подтвердились.

Также сообщалось, что на выборах депутатов Думы Владивостока на территории избирательного округа №12 был подкуп голосующих. Избирком Приморского края направил представление в полицию с целью выяснения обстоятельств, указанных в видеоролике, а в случае установления фактов нарушения избирательного законодательства принятия соответствующих мер реагирования.

В столице края жители 11 сентября выбирали депутатов городской думы. Также выборы прошли в Арсеньеве, Артёме, Большом Камне, Находке, Дальнегорске, Фокино, в Пожарском и Хасанском районах.

В 20:00 все избирательные участки закрылись и комиссии приступили к подсчету голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит голосование за кандидатов в городскую думу. Открыты все 315 избирательных участков.