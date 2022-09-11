Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На Камчатке в 20:00 по местному времени (11:00 мск) завершился единый день голосования. Все избирательные участки закрылись, комиссии приступили к подсчёту голосов и подведению итогов выборов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

R-19.ru Выборы

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Всего на Камчатке 11 сентября проводилось голосование по 12 избирательным кампаниям. По итогам будут избраны 68 депутатов и три главы районов.

В Петропавловске-Камчатском жители выбирали депутатов городской думы.

Ход голосования контролировали 410 наблюдателей.

Все 85 избирательных участков в 20:00 закрыли двери и комиссии приступили к подсчету голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в единый день голосования к 15:00 средняя явка избирателей составила 12,14%.