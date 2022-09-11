11 сентября 2022 | Время чтения 11 мин

Андрей Маленький, , 10:44 — REGNUM Всякое мало-мальски значимое госбюджетное учреждение или муниципалитет теперь увлечены мыслями о стратегии собственного саморазвития. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московский художественный академический театр имени М. Горького» готово заплатить почти миллион бюджетных рублей за услуги по «консультационному сопровождению в целях проработки концепции креативной рекламной кампании и стратегии продвижения для МХАТ им. М. Горького». Необычная готовность, так как наши обывательские заблуждения застыли на той мысли, что лучшей рекламы для театра, чем гениальная постановка с выдающимися артистами, не бывает. Тюменский муниципальный район пообещал 3,5 млн бюджетных денег за «анализ инфраструктурных условий по развитию туристского потенциала Тюменского муниципального района в части объектов наружного освещения и ливневой канализации» и в целом выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации». Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» готов израсходовать 8 336 666,67 руб. за социологическое исследование для определения ценностно-смысловых оснований стратегического развития России в условиях глобальных вызовов.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Аналогичных примеров — множество. Потенция превратилась в тенденцию. Осталось соединить всех и вся в единую общефедеральную вертикально-горизонтальную структуру. К слову, мысль о возрождении советского Госплана в стране то вербализуется, то возвращается в прежнее призрачное состояние, но не исчезает вовсе из публичного пространства. Волатильность с материализацией госплановской идеи так и будет сохраняться, пока ее реально существующие элементы не будут отчетливо формализованы в какой-либо централизованной структуре государственного управления. Этих элементов уже немало. Это и федеральные целевые программы (с 2002 года), и приоритетные национальные проекты (с 2005 года), и переход на трехлетнее планирование федерального бюджета (с 2007 года), и государственные программы Российской Федерации (с 2010 года) и др. По существу все они — межведомственные и общенациональные.

Первым правовым документом, в котором были оформлены действия субъектов хозяйствования по планированию, стал принятый в 1995 г. федеральный закон N115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». С того момента система планирования в РФ стала наполняться разработкой прогнозов, концепций, стратегий и программ социально-экономического развития как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективы. И вместе с этим наполнением постепенно угасала надежда во всесилие рыночных регуляторов. Сегодня государственных и муниципальных управленцев не нужно убеждать в продуктивности планового подхода к ведению дел. Более того, настала пора умерить административный жар. Постоянно разыгрывается карта «амбициозности планов», а на самом деле реализуется стародавняя привычка к шапкозакидательству. Заглядывают далеко за горизонт, как будто это взгляд за околицу села. Требуют с подчиненных, а те вынуждены выискивать яйцеголовых экспертов или тех, у кого, по сарафанному радио, есть третий глаз. Поэтому производство занаученых текстов всевозможных стратегий на всех уровнях встало на поток. В процесс поиска тех, кто способен к написанию муниципальных «доктрин», активно вовлечены даже те организации, которые находятся на глубокой бюджетной дотации.

Квентин Массейс. Договор купли-продажи, 1515

Множество примеров — доказательство того, что в стране не освоен недавний указ В. Путина об Основах государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. Перед его утверждением, выступая перед членами Совета безопасности, президент так объяснил необходимость: принятые стратегии на федеральном, региональном и местном уровнях не согласуются между собой ни по целям, ни по срокам. Надо прекратить слепо копировать прежние методики. Нам нужна сбалансированная, единая и целостная система стратегического планирования. Конкретные задачи таковы:

— оптимизировать количество принимаемых документов, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях и, разумеется, чётко увязать их с федеральными;

— обеспечить согласованность стратегического планирования и бюджетного процесса. Это не должны быть два разных процесса — один не связанный с другим. Нужна концентрация ресурсов на ключевых направлениях;

— более эффективно вести контроль и мониторинг, выявлять риски невыполнения, определять, по какой причине это произошло или может произойти, лучше прогнозировать эти риски. При этом должны немедленно предлагаться решения по исправлению положения.

В результате должна сформироваться «архитектура документов стратегического планирования», как выразился президент, которая требует не только единства стратегирования, но учета специфики реализации общих целей, задач, показателей, установленных в документах стратегического планирования Российской Федерации, на всех уровнях регулирования.

Заседание Совета Безопасности (в режиме видеоконференции). 27.09.2021 г. Официальное интернет-представительство президента России

Как исполняется указ президента? Пока он даже не прописывается в техзаданиях на разработку стратегий, выставленных на сайте госзакупок. В том числе в составе правовых основ госзаказа на разработку стратегии социально-экономического развития г. Гатчина до 2035 года (?) и плана мероприятий по реализации стратегии. Вряд ли это техническое недоразумение. Известно, что национальные цели развития Российской Федерации разработаны на период до 2030 года, а Гатчина — это не село на окраине Ленинградской области, а ее столица. Срок — вообще вещь сугубо абстрактная, поэтому авторов технического задания кто-то так очень замотивировал, что они потребовали от исполнителей плана мероприятий, который включал бы по каждому направлению перечень (дорожную карту) проектов «быстрых побед» и прорывных инициатив. Возможно, имелась в виду актуализация советских лозунгов «пятилетку за три года». В принципе, весьма странно, что под такие задачи областная столица однозначно пожадничала и выделила всего 3 млн рублей. И всё-таки удивительно не это, а то, что нашлось четыре претендента на госзаказ, которые выставили встречные предложения: 3,0 млн, 2,75 млн, 1,77 млн, 1,2 млн. Победил тот, кто запросил минимальную сумму — один миллион 200 тысяч рублей.

За эту сумму администрация столицы рассчитывает получить «целевое видение развития г. Гатчина к 2035 году (приоритеты, цели, задачи и ключевые ориентиры долгосрочного развития) как города с устойчивым ростом уровня и качества жизни населения, драйвера роста инновационной экономики, и учитывая особый статус города Гатчина как столицы Ленинградской области». В течение первых 60 дней исполнения заказа эксперты должны оценить текущий уровень и выявить тенденции социально-экономического развития г. Гатчины.

За 90 дней надо разработать «возможные» сценарии социально-экономического развития города, провести анализ внедрения и разработать предложения по дальнейшей интеграции системы «Умный город», определить приоритеты и дать предложения по развитию научно-инновационной сферы. За последующие 30 дней — разработать итоговые материалы Стратегии социально-экономического развития и плана реализации. Что требуют? «На основе сопоставления сценариев и выбора базового сценария развития муниципалитета приводятся миссия, цели и задачи развития, определяются стратегические (приоритетные) направления развития, в том числе: основные направления реализации МО «Город Гатчина» функции административного центра Ленинградской области; основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы МО «Город Гатчина»; основные направления экономического развития МО «Город Гатчина»; основные направления развития научно-инновационной сферы МО «Город Гатчина»; основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности МО «Город Гатчина»; основные направления развития межмуниципальных, межрегиональных и внешнеэкономических связей МО «Город Гатчина»; основные направления пространственного развития МО «Город Гатчина».

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

И всё вышеназванное — за 1 миллион 200 тысяч рублей. Для первородного документа со сложнейшим техническим заданием — сущие копейки. Видимо, те, кто пошёл на это, — исключительные энтузиасты и альтруисты. Хотя может сработать и другая гипотеза, например, о списывании с других. Факты таковы, что есть у кого списывать, есть что с чем сравнить и по структуре, и по затее. Например, со стратегий «родственника» — Гатчинского муниципального района, административным центром которого является Гатчина. Их немало. Была «Стратегия социально-экономического развития Гатчинского муниципального района 2009–2020 гг. с продлением срока действия документа на период до 2030 года». Затем — Стратегия развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (утв. решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 15.12.2015г. №115). Затем в 2018 году стратегия была отредактирована, но не потому, что прежние задачи решены, а «в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно — необходимостью соответствия документов стратегического планирования муниципального образования принципам стратегического планирования, отраженными в статье 7 «Принципы стратегического планирования» федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в российской Федерации», так и усиливающимся негативным воздействием внешней среды». В отношении намеченных задач подстелили соломку: «тенденции до конца не прогнозируемы и муниципальное управление находится в состоянии еще большей неопределенности, чем 5–7 лет назад». Крутой вывод, но мысль об отказе в проектировании горизонтного будущего даже не появилась. Фактически вопреки здравому смыслу, вопреки очевидности, что планировать можно в пределах видимости.

Структуры всех субгосударственных стратегий особо друг от друга не отличаются: они процессуальны, а не сориентированы на результат. Результат всегда конкретен. Его неконкретная формула всегда сопровождается обилием слов про одно и тоже. Например, про миссию Гатчинской муниципии.

Миссия — это:

· комфортное место жизни, работы и отдыха для всех категорий населения в городской и сельской местности в формате развития агломерации;

· зона опережающего экономического роста межрегионального значения с формированием многоотраслевого социально-экономического комплекса, интегрированного в систему экономических связей Ленинградской области и Санкт-Петербурга»;

· центр развития загородного отдыха и рекреации Санкт-Петербургской агломерации.

В следующей редакции миссия — это:

· центр промышленного производства Ленинградской области»;

· научно-инновационный центр Российской Федерации»;

· центр международного туризма европейского уровня на основе сохранения уникального историко-культурного наследия всемирного значения (ЮНЕСКО)»;

· комфортное место для жизни;

· центр межселенного обслуживания и общественно-деловой центр юга Ленинградской области;

· региональный транспортно-логистический узел.

Гатчина — столица Ленинградской области © ИА REGNUM

Последующий вариант миссии: содействие повышению качества жизни населения и устойчивому сбалансированному развитию территории района путем формирования системы стратегического планирования, повышения эффективности муниципального управления и поддержания многостороннего и равноправного диалога между обществом, бизнесом и властью.

Слов много. Сто страниц текста. Отчет главы администрации района или главы города должен был бы быть размером с роман. И что в результате? На сайте главы района сказано лишь несколько слов о ходе реализации в релизе. Зато на сайте столицы муниципального образования опубликована стенограмма двух последних годовых отчетов главы МО «Город Гатчина». Правда, ни слова о действующей стратегии развития, а также, как требовал президент, ее связи с бюджетом. Есть бухгалтерский доклад: действовало 9 муниципальных программ, которые включали в себя 27 подпрограмм. Правда, первая программа (по номеру) касается не всех граждан, а их отдельных категорий. По ней выплачивается субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе гражданам в возрасте от 85 лет и старше, предоставляются льготы на услуги муниципальных бань, субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации. Вторая программа — «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики», третья — «Развитие сферы культуры», 4-я программа — «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан». В целом на исполнение жилищной программы было направлено 268,8 млн рублей, но самую большую ее часть, 248,8 млн рублей, составили затраты на переселение граждан из аварийного жилья. 5-я программа — «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории», 6-я программа — «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в городе». Примечательно, что по седьмой программе «Стимулирование экономической активности» на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства потрачено около 2 млн рублей, но 4,5 млн рублей — на мероприятия подпрограммы «Общество и власть». По 8-й программе — «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры» все выделенные 52,8 млн рублей пошли на инфраструктурное развитие земельных участков, предоставленных бесплатно многодетным семьям в соответствии с областным законом в микрорайоне Заячий Ремиз. 9-я программа — «Формирование комфортной городской среды», по которой 153 млн рублей ушло на благоустройство общественных пространств и 21 млн рублей — на благоустройство дворовых территорий.

Надо было всем этим заниматься? Конечно, но с таким подходом Гатчина даже к 2040 году не превратится в «город с устойчивым ростом уровня и качества жизни населения, драйвер роста инновационной экономики, учитывая особый статус города Гатчина как столицы Ленинградской области». Спрашивается, и надо было огород городить, если ориентиром для власти продолжают служить бюджетные проектировки, а не стратегические ориентиры? Денег же пока хватает только на изгородь. Изгородь у этого огорода недорогая — 1 млн 200 тысяч рублей, но и тех, откровенно говоря, жалко. Еще досаднее, что верные идеи и поручения В. Путина в отношении участия всех уровней публичной власти в стратегировании в соответствии с архитектурой документов не исполняются так, как они сформулированы. Время-то не ждёт.