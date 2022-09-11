Политика: "Молдавии нужен глобальный "девелоперский" проект по достройке несостоявшегося государства до уровня состоявшегося". Молдавия - Россия: "Стратегическое партнерство Молдавии с Россией - химера". Молдавия - Румыния: Молдавия предлагает себя Бухаресту на роль "посредника между Румынией и Россией в газовых вопросах".

Политика: "Молдавии нужен глобальный "девелоперский" проект по достройке несостоявшегося государства до уровня состоявшегося"

После череды совершенно бестолковых парламентских и президентских выборов в Молдавии через три года должны пройти очередные "нормальные" выборы, пишет "Панорама". Хотя лидеры правящего Альянса за европейскую интеграцию говорят, что с избранием президента пришла стабильность, никакой стабильности нет. Поствыборная горячка плавно перешла в предвыборную лихорадку, от которой продолжает трясти все общество.

Время до выборов, и сами выборы пройдут под знаком движения, лозунгом которого станет - уже становится - "Да, Молдова", продолжает "Панорама". Этот националистический (патриотический) молдавский проект будет противопоставлен - уже противопоставляется - румынскому проекту ползучей аннексии Бессарабии. Происходит это объективно, поскольку позитивный для молдаван проект сохранения собственного государства совершенно несовместим с деструктивным проектом растворения в Румынии, неважно, напрямую ли, или через так называемую "евроинтеграцию". Лидеры Альянса пытаются прикрыться пальцем от солнца, утверждая, что это не так, но в их оправдания мало кто верит. Несмотря на то, что местная интеллигенция предала молдавскую идентичность своего народа и делает все, чтобы перекодировать ее на румынскую, несмотря на то, что сегодня Республикой Молдова руководит, по сути, филиал румынской администрации, молдаване демонстрируют удивительную, нефальшивую сопротивляемость этому прессингу и верность своим традициям. Это вынуждены с удивлением и сожалением признавать в своих опросах даже румынские социологи, которые никак не могут понять, почему молдаване упорно не хотят считать себя румынами.

Граждане Молдавии стосковались по нормальному государству, пишет "Панорама". Тем разложившимся институтам власти, которые политики преподносят в качестве государства, люди не верят. Четверо из пяти респондентов не доверяют президенту, парламенту, правительству, суду и полиции. Семеро из восьми не доверяют политическим партиям. Ответ на вопрос, кто виноват в том, что дела в Молдавии идут плохо, очевиден - власть, политики, партии. У людей нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Двадцать лет назад стало плохо, 10 лет назад еще хуже, сегодня не становится лучше, а завтра может стать и того хуже. Поколеблены основы; такие понятия, как Родина, Семья, Дом, Очаг. Все нестабильно, тревожно, неопределенно. Люди начали уезжать при демократах в 90-е, продолжили эмигрировать при коммунистах в нулевые, и точно так же уезжают при либерал-демократах в 10-е. Не ясно, как будут жить завтра сегодняшние дети, кому вообще можно будет оставить страну в условиях, когда государственных деятелей просто нет, а политики все мельчают и вырождаются.

Когда к власти приходят такие, как Гимпу и Киртоакэ , - это не просто беда, это трагедия, продолжает "Панорама". В советское время Гимпу работал юрисконсультом в строительном управлении. Это еще куда ни шло. Но кем бы мог работать в те времена Киртоакэ, даже невозможно представить. Заведующим кружком художественной самодеятельности в сельском клубе? И то вряд ли. А тут он "руководит" миллионной столицей. Полная дегенерация власти.

Граждане убеждены, что правители, которые должны думать и заботиться о народе, не делают этого, а заняты лишь тем, что набивают собственные карманы через коррупционные схемы и пиарятся через подконтрольные телеканалы, пишет "Панорама". Власти вообще не занимаются экономикой. Продолжают деградировать образование и здравоохранение. Бедность не снижается, зато растет преступность. Лидеры Альянса убили надежды людей на перемены к лучшему. Их гипнотические россказни про успехи в экономике и евроинтеграции уже даже не смешны, а вызывают лишь отвращение. Предел их мечтаний - облегчить людям выезд в Европу, чтобы из Молдавии уехали все, кто не уехал до сих пор. Лояльность Православию, Церкви, традициям своего народа оказалась для них ниже лояльности брюссельскому гей-лобби.

Новая власть точно так же преследует нынешнюю оппозицию, как ПКРМ, будучи у власти, преследовала тогдашнюю оппозицию, продолжает "Панорама". Коммунисты, правда, до закрытия телевизионных каналов не опускались, зато либерал-демократы опустились. В остальном все то же: уголовные дела на оппозиционеров, которые возбуждают те же самые прокуроры, попытки коррумпировать попутчиков и подельников, стремление установить полный контроль над прессой и местными органами власти, страх перед прямой демократией и запрет референдумов. Дошло до совершенно маразматических сцен "братания" профсоюзов, патроната и правительства в Международный день солидарности трудящихся. Даже при Воронине такой перверсии не наблюдалось. В конечном итоге правящему картелю коммерсантов, который никак не может справиться с оппозицией, но и допустить ее до следующих выборов тоже очень боится, придется пойти на крайнюю меру - попытаться запретить ПКРМ. Наверняка попытаются. Может, даже и запретят.

Но несмотря ни на что, молдаване (не только этнические молдаване, но все граждане Молдавии) хотят жить в своей стране, пишет "Панорама". Потому что дома все равно лучше. Даже если дом этот сильно порушен, и для его восстановления жизненно необходим новый проект, люди готовы прийти на "клаку", если бы кто-то ее организовал.

Как это ни прискорбно, главным противником молдавского проекта выступает Румыния, продолжает "Панорама". Весь ее политический класс, независимо от партийной принадлежности, официально продвигает доктрину двух румынских государств. Они все просто "повернуты" на этом. Выдавая себя за "братьев", они хотят отнять у молдаван дом и имя. Румыния не заинтересована в успехе Молдавии как Молдавии. Она не признает молдавское государство, молдавский народ, молдавский язык. Она отказывается подписывать с Молдавией базовый договор и договор о государственной границе. Она поддерживает "пятую колонну", которая делает все, чтобы скомпрометировать Молдавию, доказать ее государственную несостоятельность.

Политика Румынии представляет реальную угрозу самому существованию Молдавии, продолжает "Панорама". Некоторые историки объясняют такую политику Бухареста опасением, что успешное молдавское государство само может стать угрозой для Румынии. Если это так, то действия Бухареста совершенно логичны и продиктованы собственными национальными интересами. Но совершенно непонятны действия молдавского большинства в Молдавии, которое позволяет румынскому меньшинству крутить собой так, как если бы хвост крутил собакой.

Румынизация Бессарабии делает невозможным ее воссоединение с Приднестровьем в общее государство, пишет "Панорама". После визита Дмитрия Рогозина в Приднестровье там царит эйфория, порожденная пусть и не скорой, но реальной перспективой признания независимости ПМР. На отношения с Молдавией приднестровцы смотрят как на общение с соседом по коммуналке, с которым нужно договориться об эксплуатации общих коридора, кухни и санузла, но никак не об объединении жилплощади и учреждении общего домкома. Румынии никакая реинтеграция правого и левого берегов Днестра не нужна, потому что такая реинтеграция будет мешать воссоединению правого и левого берегов Прута. Ни один из лидеров Альянса открыто не заявил, что он выступает против объединения Молдавии с Румынией. Они отделываются эвфемизмами о том, что "Республика Молдова - независимое государство". Но именно Декларацию независимости унионисты предъявляют в качестве обоснования "унири" (молд. "униря" - "объединение"; в бессарабском политическом контексте используется относительно присоединения Молдавии к Румынии. 27 августа 1991 года кишиневский парламент принял "Декларацию о независимости", которая объявляет недействительными пакт Молотова - Риббентропа и Закон СССР "Об образовании союзной Молдавской ССР", а также аннулирует "акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов", в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая - территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская "Декларация о независимости" аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе Республики Молдова и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы - прим. ИА REGNUM). Неудивительно, что при такой страусиной позиции лидеров Альянса, на фоне все более агрессивной экспансии Бухареста, люди по всей Молдавии с беспокойством задают один и тот же вопрос: "Когда будет объединение с Румынией?"

Партия коммунистов восемь лет пыталась задавить всех несогласных, в результате чего по обществу прошла глубокая трещина, продолжает "Панорама". Лидеры Альянса делают то же самое последние три года. Сегодня и либерал-демократы, и коммунисты находятся каждый в собственном политическом гетто - первые в унионистско-европейском, вторые в леворадикально-антиузурпаторском. Действия и тех, и других сохраняют раскол и подпитывают сегрегацию в обществе. Ни те, ни другие не могут вдохнуть в Молдавию новую жизнь. Говорить о каком-то развитии в таких условиях бессмысленно.

Молдавии нужен глобальный "девелоперский" проект по достройке несостоявшегося государства до уровня состоявшегося, пишет "Панорама". В роли такого девелопера могла бы выступить Россия при участии Европы. Они, конечно, еще должны захотеть это сделать, и договориться друг с другом, но еще раньше этого должны захотеть и договориться между собой сами молдаване. Позиция Румынии, хотя она формально и является членом Евросоюза , противоречит интересам такого молдавско-российско-европейского проекта, в результате которого может возникнуть развитая, крепкая, привлекательная Молдавия. Румынии такая конкуренция совершенно не нужна.

Молдавия может сохраниться и консолидироваться только как молдавское государство, продолжает "Панорама". Как второе румынское государство она может только деградировать и дальше, и в конце концов исчезнуть, присоединившись к первому румынскому государству. Без развития экономики ничего не получится. Сегодня активы Молдавии - земля, акции, недвижимость - сильно занижены. При грамотной государственной политике, при участии отечественного капитала и иностранных инвесторов, при строительстве новых заводов и электростанций, развитии инфраструктуры, создании ферм и торговых домов, при росте производства и экспорта капитализация молдавских активов может вырасти в десятки раз, принеся инвесторам прибыль в сотни процентов. Слаборазвитая и недооцененная территория будет доразвита и дооценена. Огромный государственный актив, который будет выставлен на рынок, будет проинвестирован в нижней точке и потом поднят наверх, в результате чего выиграют все - государство, население, отечественный бизнес, внешние инвесторы. Только молдавская, но никак не румынская Молдавия сумеет объединиться с Приднестровьем. Будет ли это унитарное государство, федерация или конфедерация, вступит ли новая страна в Европейский или в Евразийский Союз , или никуда не вступит, останется нейтральным или не останется - все это будет решаться по ходу истории. Главное, что Молдавия сохранит себя как самостоятельное государство.

Все главные партии - трехглавый дракон АЕИ и ПКРМ - так и останутся на своих позициях и не смогут создать жизнеспособную политическую, социально-экономическую и государственную архитектуру, если каждый будет и дальше, заняв круговую оборону, отстреливаться из своего окопа, пишет "Панорама". Михай Гимпу уже не изменится - так и умрет унионистом. Владу Филату - умеренному выразителю доктрины "двух Румыний" - будет все труднее убеждать людей в том, что он видит в государстве не только инструмент для реализации бизнес-стратегий коммерсантов из Альянса. Владу Плахотнюку , назначенному ответственным за ребрендинг ДПМ, трудно будет отмыть самого себя от клейма "олигарха" и "кукловода", а партию от имиджа организованной политической группировки (ОПГ). И в случае с Ворониным многие убеждены в том, что он жаждет реванша лишь для того, чтобы вернуться к заветному государственному "корыту", отпихнув от него ненавистных "узурпаторов" из Альянса и вернув к нему своего сына вкупе все с тем же - почему нет? - Плахотнюком.

Для того, чтобы удержать свои политические позиции, все эти персонажи молдавского политикума, построившие свои партии по принципу мафиозных семей, вынуждены раскалывать и население на группы, противостоящие друг другу и лозунгово, и кланово, продолжает "Панорама". Это парализует Молдавию, лишает ее того единого центра, который стабилизировал бы ситуацию, навел порядок и занялся развитием государства. Центра, с которым могли бы вступить в диалог и внешние "девелоперы" в лице России и Европы. Сегодня всем партиям нужно настроиться на марафонскую дистанцию. Не всем удастся добежать до финиша. И злополучный ребрендинг придется совершать по ходу забега. Такой ребрендинг не обязательно должен сводиться к смене названий и лидеров. Гораздо важнее и сложнее - сделать свои партии центром всеобщего притяжения людских симпатий.

За 20 лет кишиневским политикам так и не удалось создать эффективную государственную систему, пишет "Панорама". Людям это надоело. Одни, потеряв надежду, уезжают, другие продолжают верить, что изменения к лучшему еще возможны. В ближайшие годы возникнет - уже возникает - спрос на молдавский национализм (патриотизм). Политики, которые скажут "Да, Молдова" и "Да" Молдавии, имеют все шансы победить на выборах в парламент в 2015 году, какие бы изменения ни вносились в Конституцию и как бы ни перекраивалась система выборов. Наряду с политиками важнейшую роль в проекте новой Молдавии должна сыграть интеллигенция - не та, что предала народ и хочет лишить его государства, а та, что считает Молдавию своей Родиной, стремится восстановить и приумножить ее потенциал, а в конечном итоге - сохранить и передать потомкам, подводит итог издание.

Премьер-министр Влад Филат призывает коммунистов смириться и вернуться в парламент, пишет Jurnal de Chisinau. Поступок верный, но без шансов на успех. Очевидно, что коммунисты вышли на тропу войны и пока не ясно, кто и когда сможет их остановить. Война ведь это также способ держать партию "в тонусе", но до каких пор? До зимы, когда, по мнению Воронина, падет Альянс? А если не падет? Ведь причин для падения практически нет.

Плохо то, что бойкот, по всей видимости, никак не сказывается на ядре электората ПКРМ, которое все никак не разрушается, продолжает Jurnal de Chisinau. Согласно данным последнего опроса, добрая часть избирателей считает, что президент Республики Молдова избран незаконно и что парламент должен быть распущен. И хотя Конституционный суд признал избрание президента, "посланного нам Богом", и его приветствовали ЕС, США и другие страны, включая Россию, сторонники ПКРМ не признают Николая Тимофти законным президентом и выступают за досрочные выборы. Они не принимают аргументы и оправдания лидеров АЕИ, слепо веря в то, что говорит им Воронин. На самом ли деле верят?

В любом случае, нынешняя власть столкнулась с серьезной проблемой, пишет Jurnal de Chisinau. При демократическом режиме законность является основной опорой стабильности и авторитета власти. Стоит признать, что неоправданное затягивание выборов президента создало впечатление, что лидерам АЕИ нет дела до закона, что они руководствуются исключительно личными интересами или интересами собственных партий. (Отрицание закона, демонстрируемое с такой беспечностью, может иметь гораздо более серьезные последствия в случае возвращения к власти ПКРМ). Поведение Конституционного суда также нельзя назвать безупречным, однако, нет никаких причин для непризнания законности состоявшихся выборов президента. По крайней мере формально, решающим является решение КС, а не ПКРМ.

Однако, не разумные аргументы за и против повлияли на сторонников коммунистов, продолжает Jurnal de Chisinau. Если бы они могли рассуждать рационально, их решение было бы иным. Они основывались на чувствах. И поступили... нормально. Американский психолог Джонатан Хайдт считает, что люди действуют, руководствуясь в первую очередь интуицией и чувствами, а не разумом, и для того, чтобы убедить кого-то в чем-то необходимо апеллировать к его чувствам. В своей книге "Праведный ум" Хайдт утверждает, что "мы не рассчитаны на то, чтобы слушать голос разума". Люди рассуждают, но целью их аргументов является поддержка постфактум решений, которые они уже приняли, основываясь на чувствах и системе ценностей. Для сторонников ПКРМ Николай Тимофти является незаконным президентом потому, что он был избран Альянсом, властью, которая для них совершенно неприемлема потому, что ведет страну в направлении, противоречащем их предпочтениям. Как бы ни был привлекателен Европейский союз, Россия остается их Родиной. Ляпы АЕИ, якобы нарушения законодательства - все это призвано поддержать решение сторонников коммунистов, которое они приняли уже давно, еще тогда, когда отказались признать законность создания АЕИ, утверждая, что таким образом были проигнорированы те, кто проголосовал за АЕИ.

Для того, чтобы они перестали слушать коммунистических лидеров, необходимо убедить их в том, что ЕС может стать "Родиной" гораздо лучшей, чем Россия, пишет Jurnal de Chisinau. И это отнюдь не невозможно, просто необходимо время. Да и Россия не сидит сложа руки, она ожесточенно борется за души молдаван... Если мы будем ждать, пока Москва даст "Отбой!", то это затянется надолго. Нам не остается ничего другого, кроме как примириться с мыслью, что большая часть нашего общества будет голосовать и выступать против проевропейских формирований, каким бы эффективным и демократическим ни было их управление страной. Потому что время Республики Молдова заканчивается и политика ласкового теленка, сосущего у двух мамок уже давно исчерпала себя. АЕИ должен сделать все возможное для того, чтобы обеспечить необратимость европейского курса Молдавии. Именно он способен консолидировать общество гораздо лучше, чем любые пропагандистские акции. Если для страны будет только один вариант в геополитике, то и причин для разделения общества будет меньше, подводит итог издание.

Молдавия - Россия: "Стратегическое партнерство Молдавии с Россией - химера"

Стратегическое партнерство Молдавии и России - неосуществимая мечта, химера - c таким заявлением выступил директор Ассоциации внешней политики, бывший советник премьер-министра Владимира Филата Виктор Кирилэ , пишут "Молдавские ведомости". Примечательно, что это заявление прозвучало в унисон с решением мэрии Кишинева объявить траур 16 мая, - в день 200-й годовщины присоединения Бессарабии к Российской империи (Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдавия в ее фактических границах, т.е. без Приднестровья, а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, и Буковина, северная часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а южная - территорией Румынии, в X-XI вв. входили в состав Древнерусского государства, в XII-XIII вв. - Галицко-Волынского княжества, составили части образованного в середине XIV века Молдавского княжества. Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году российскими войсками, и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Турцией в 1812 году, вошла в состав Российской империи - прим. ИА REGNUM).

Все политические силы, приходившие к власти в Молдавии на протяжении последних двадцати лет, заявляли о намерениях строить долговременное стратегическое сотрудничество с Россией, продолжают "Молдавские ведомости". Дальше всех в этом плане пошли коммунисты, в 2000-х обещавшие присоединиться к российско-белорусскому союзу. Обещаниями тогда все и закончилось.

Правительство АЕИ к вопросам стратегического партнерства с РФ проявило "прагматичный подход", пишут "Молдавские ведомости". В программе правительства на 2011-2014 годы дружба с РФ стоит после сотрудничества с ЕС, Румынией, Украиной и США. Как результат, выступая перед парламентом премьер-министр Филат почти не упомянул о молдавско-российских отношениях, зато подробно распространялся об успехах в общении с Западом.

Подготовку доклада Ассоциацией внешней политики (АРЕ) "РМ-РФ: партнерство стратегическое или реальное, предсказуемое и жизнеспособное: предпосылки, препятствия, возможности" профинансировал американский фонд Германа Маршалла, продолжают "Молдавские ведомости". Одной из главных причин, по которым Молдавии нужно сотрудничать с Россией, в докладе названо значительное присутствие российского капитала в молдавской экономике. "Более 28% молдавского экспорта уходит на российский рынок. В то же время объем импорта из РФ составляет примерно 15%. В Молдавии зарегистрировано 344 компании с российским капиталом, а общая сумма российских инвестиций в молдавскую экономику составила 181,8 млн долл.", - говорится в документе.

Эксперты предполагают, что большая часть инвестиций из Кипра - тоже "русские" деньги, пишут "Молдавские ведомости". Вдобавок ко всему порядка 300 тыс. наших сограждан работают временно или постоянно в РФ. В прошлом году они отправили на родину около 800 млн долл. денежными переводами. Другие важные пункты, практически обязывающие нас дружить с северной державой, это: энергетическая зависимость от России; то, что именно она остается важнейшим гарантом безопасности в регионе, где до сих пор не урегулирован территориальный конфликт; членство в СНГ и активное влияние "русского мира" и русского языка на молдавскую общественность; православная идентичность молдаван и русских.

Правда, как считает исполнительный директор APE Виктор Кирилэ, препятствий на пути стратегического партнерства Молдавии и России куда больше, продолжают "Молдавские ведомости". Первое из них - отсутствие концепции этого самого стратегического партнерства. Кроме декларативного заявления, у Кишинева и Москвы за 20 лет так и не появилось общего понимания по целому ряду ключевых вопросов. "Москва и Кишинев имеют разные точки зрения по одним и тем же вопросам политики в регионе. Это такие области, как борьба с сепаратизмом, статус приднестровского региона, отзыв российских войск из территории РМ, изменение формата миротворческой миссии РФ в регионе, статус русского языка, интерпретация исторических событий советского периода, интеграционные перспективы в СНГ, партнерство с НАТО , членство в ГУАМ ", - утверждается в исследовании APE. Стратегическое партнерство с РФ "включено в программу правления, скорее, как фигура речи, традиционный реверанс в сторону России", - подытоживают эксперты АРЕ.

Чуть ли не роль взаимоисключающего фактора играют, как оказалось, евроинтеграционные устремления молдавской политической элиты, пишут "Молдавские ведомости". "Модернизация РМ по модели политики расширения ЕС в Центральной Европе противоречит взглядам Москвы на интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Хотим мы того или нет, но это провокация в адрес власти России в регионе", - отметил Виктор Кирилэ. Однако экс-советник Филата тут же отметил, что "власть является срезом общества, а, значит, путь в Европу одобрен молдавской общественностью".

Председатель Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Цэрану считает, что стратегическое партнерство между Россией и Молдавией и вовсе невозможно на данном этапе, продолжают "Молдавские ведомости". "Россия сейчас занимается собиранием земель, в первую очередь, на постсоветском пространстве. В круг этих интересов входит и Молдавия, которая в свою очередь заявила о курсе на евроинтеграцию. Разное видение не способствует стратегическому партнерству. Пока Молдавия будет стремиться в Европу, а Россия рассматривать эти устремления как противоречие собственным интересам, - до этих пор стратегическое партнерство Молдавии и России маловероятно", - уверен политический аналитик.

Эксперты АРЕ также отмечают, что присоединение Кишинева к Европейскому энергетическому сообществу, затребованное европейцами, как одно из условий на пути к евроинтеграции, создало еще больше проблем в отношениях с Кремлем, пишут "Молдавские ведомости". Принятый под давлением европейцев пакет законодательных поправок противоречит интересам " Газпрома ", основного поставщика энергоносителей в нашу страну. В результате у нас нет нового договора с российской компанией, а переговоры отложены в виду отсутствия компромисса.

Другое препятствие к эффективному сотрудничеству двух стран - присутствие военного контингента России в Приднестровье, продолжают "Молдавские ведомости". В АРЕ считают такое поведение гаранта безопасности в регионе источником подозрений со стороны молдавской общественности. Мол, только после вывода российских войск появятся условия для стратегического партнерства с Россией. Инициатор движения ProMoldovа Роман Михаеш также настаивает, что "стратегическое партнерство можно будет развивать только когда станут учитываться интересы Молдавии". "Я имею в виду в первую очередь разрешение Приднестровского конфликта и восстановление территориальной целостности Молдавии. Также Россия должна проявить уважение к нейтральному статусу Молдавии и согласиться на смену формата миротворческой миссии на невооруженную и под эгидой ООН или ОБСЕ (Как Оперативная группа российских войск (ОГРВ), так и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо "по согласию сторон", либо "в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон". Кроме того, в подписанном 18 марта 2009 года в Москве совместном заявлении президентов Молдавии, Приднестровья и России отмечается стабилизирующая роль действующей в регионе российской миротворческой миссии и целесообразность ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ только после приднестровского урегулирования - прим. ИА REGNUM)", - утверждает эксперт- политолог. Когда этот тест пройдут две наши страны, отмечает Михаеш, тогда мы сможем говорить о стратегическом партнерстве без страха и упрека.

"Сейчас целью политики официального Кишинева является избежать руки Москвы либо всячески минимизировать негативные эффекты, когда от шлепка нельзя уклониться. Но на самом деле Кишиневу нужно сформулировать реальное видение своей политики в отношении Москвы на 15-20 лет вперед. В отсутствие такого видения Кремль не замедлит навязать молдавским политикам собственные правила игры", - отмечают эксперты АРЕ. В результате, на территории нашей страны рискует возникнуть конфликт двух интеграционных проектов: Европейского союза и Евроазиатского союза. Последствия противостояния непредсказуемы, предупреждает Виктор Кирилэ.

Справка ИА REGNUM: В феврале 2011 года тогдашний посол РФ в Молдавии Валерий Кузьмин озвучил следующие данные: "Россия через свои национальные и совместные российско-молдавские предприятия надежно гарантирует энергетическую безопасность Молдавии, обеспечивая ее природным газом - почти на 100%, а электроэнергией - на 70%. Молдавские вина заняли второе место по объему продаж на рынке России после Франции. Россия - крупнейший импортер молдавских товаров ($359 млн), в целом удельный вес России во внешнеторговом обороте Молдавии демонстрирует уверенную тенденцию к росту. В абсолютных цифрах товарооборот между нашими странами достиг за 11 месяцев 2010 года $1,33 млрд., т.е. возрос на 48% по сравнению с предшествующим годом, а с учетом денежных переводов от граждан Молдавии, работающих в России, может быть оценен в сумму порядка $2 млрд". В июне 2011 года Кузьмин сообщил, что в начале 2011 года "молдавский экспорт в Россию вырос еще на 63%", а общий объем торгово-экономического сотрудничества с учетом денежных переводов молдавских гастарбайтеров "в денежном выражении превысил $2,5 млрд."

Молдавия - Румыния: Молдавия предлагает себя Бухаресту на роль "посредника между Румынией и Россией в газовых вопросах"

Визит президента Молдавии Николая Тимофти в Бухарест был отмечен громкими политическими заявлениями, пишет "Коммерсантъ-Молдова". В частности, господин Тимофти заявил об "опасности", которую представляют размещенные в Приднестровье российские войска, а его румынский коллега Траян Бэсеску высказался по чувствительной для Молдавии теме национальной идентичности. Среди практических результатов визита - подтверждение ранее достигнутых межправительственных договоренностей в области энергетики и инфраструктуры. Румынские эксперты считают, что визит носил символистический характер, а молдавские отметили прагматизм президента Тимофти.

Вторая после Брюсселя зарубежная поездка Николая Тимофти в должности главы государства имела более ярко выраженную политическую окраску, продолжает "Коммерсантъ-Молдова". В Румынии господин Тимофти, в частности, выразил намерение - правда, с неопределенными сроками - добиться вывода российских войск из Приднестровья, которые "представляют угрозу для страны". По словам президента, данная тема им уже обсуждалась со специальным представителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным. "Мы договорились, что это может быть решено на договорной основе. Надеюсь, что с помощью международных организаций мы найдем решение", - заявил Николай Тимофти. Упомянутый молдавским президентом Дмитрий Рогозин тут же откликнулся комментарием в социальной сети Twitter, пишет "Коммерсантъ-Молдова". "А мы с этим утверждением не согласны", - отреагировал господин Рогозин на заявление Николая Тимофти о "большой опасности присутствия войск РФ в Приднестровье".

Другим громким заявлением - уже со стороны румынского лидера Траяна Бэсеску - стали слова о том, что главы двух государств оказались единодушны в чувствительном для молдавского общества вопросе о национальной идентичности жителей РМ, продолжает "Коммерсантъ-Молдова". "Мы побеседовали и согласились, что Румыния и Республика Молдова - два независимых и суверенных государства, но в которых живут в основном румыны. Нас объединяют язык, традиции, радости и несчастья, через которые прошли румыны за последние века", - заявил господин Бэсеску. Его молдавский коллега предпочел данную тему не комментировать, отметив лишь, что "Румыния - наиболее близкая Республике Молдова страна". "Мы поставили точку в путанице о молдавском меньшинстве", - настоял президент Румынии (Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является "вторым румынским государством", молдаване - "румынами", молдавский язык - "румынским". При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики РМ, румынами себя назвали 2,2% жителей Молдавии, молдаванами - 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% - румынский. Между тем, сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских "румынах" искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии - в Валахии и Молдавии - во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина - в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий "румынами" и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе - прим. ИА REGNUM).

В этом контексте эксперты снова вспомнили Дмитрия Рогозина, который по итогам своего визита в Кишинев заявил, что "молдавские политики должны определиться - молдаване они или румыны", и "если румыны, то границы будут другими", пишет "Коммерсантъ-Молдова". Экс-глава МИД Румынии Адриан Чорояну полагает, что "заявления об идентичности, конечно, можно рассматривать и в контексте замечаний Дмитрия Рогозина насчет сближения между Румынией и Молдавией". "По крайней мере, господин Рогозин может надеяться, что президенты ответили именно ему. Хотя, как правило, президент отвечает на заявления равного себе представителя другой стороны, то есть президента", - заявил господин Чорояну.

В свою очередь, глава Румынского центра европейской политики Кристиан Гиня выразил мнение, что "молдаване и без Румынии или России отдают себе отчет в своей идентичности", продолжает "Коммерсантъ-Молдова". "Но мы не можем не говорить молдаванам, что они являются румынами, тем более что речь идет об одном языке, а также об общих символах и истории", - полагает эксперт. В то же время Россия, по мнению эксперта, устами Дмитрия Рогозина пытается насильно навязать жителям РМ свою точку зрения по данному вопросу. "Такого рода подход ошибочен, и он вредит имиджу РФ в регионе", - убежден аналитик.

В ходе встреч Николая Тимофти с румынским руководством были подтверждены договоренности, достигнутые ранее правительствами двух стран по совместным проектам в энергетической сфере и связанным с железнодорожным сообщением и инфраструктурой, пишет "Коммерсантъ-Молдова". Также было подтверждено обязательство Румынии предоставить Молдавии безвозмездную финансовую помощь в размере 100 млн евро, обещанную еще в 2010 году. Данные вопросы приобрели особую актуальность ввиду политических изменений в Румынии - отставки в конце прошлой недели правительства и распада правящей коалиции. В этом контексте президент Румынии заверил молдавского коллегу, что смена правительства в Бухаресте не скажется на стратегическом партнерстве с РМ, которого "будет придерживаться любое румынское правительство, независимо от политической окраски". Назначенный на днях премьер-министр Виктор Понта заверил Николая Тимофти, что новое правительство не только не ослабит внимание к Молдавии, но и "придаст отношениям дополнительный акцент". Румынское руководство, в частности, обещает в ближайшее время увеличить количество предоставляемых стипендий для учащихся из Молдавии с 5 тыс. до 10 тыс. в год.

Николай Тимофи покидал Бухарест не с пустыми руками, продолжает "Коммерсантъ-Молдова". Президент Румынии преподнес молдавскому президенту в дар деревянную церковь, которая будет установлена в Сорокском районе, а также "миллион книг на румынском языке, которые будут переданы правительству РМ". Кроме того, Траян Бэсеску дал согласие в ближайшее время посетить Кишинев. По словам экс-главы МИД Румынии Адриана Чорояну, данная договоренность имеет символистический смысл, поскольку "в Республике Молдова рейтинг Бэсеску куда выше, чем в самой Румынии". "Символистика вообще играла немаловажную роль в данном визите. Это касается и подарков в виде деревянной церкви и книг на румынском языке, а также увеличения количества стипендий, предоставленных молдавским студентам. Все это, безусловно, несет сильный символистический характер в отношениях между двумя странами", - уверен эксперт.

В то же время аналитик Кристиан Гиня выразил мнение, что визит президента Тимофти "ничем особенным не отличился от прошлых визитов молдавских политиков в Румынию", пишет "Коммерсантъ-Молдова". "Были обсуждены проекты между двумя странами: газопровод Унгены-Яссы, объединение электрических систем, а также строительство новых мостов на реке Прут. Также было озвучено желание укрепить партнерство в области евроинтеграции. У меня лично не сложилось такого ощущения, что акцент ставился только на идентичность, по крайней мере, не больше, чем в предыдущие разы", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, бывший советник премьер-министра РМ по вопросам внешней политики, исполнительный директор Ассоциации внешней политики Молдавии Виктор Кирилэ выразил мнение, что "интерпретации некоторых символистических аспектов визита господина Тимофти в Румынию, в том числе связанные с вопросом национальной идентичности, были несколько преувеличены", продолжает "Коммерсантъ-Молдова". "Это был не такой простой визит для недавно вступившего в должность президента. И, на мой взгляд, господин Тимофти неплохо справился, четко следуя принципу прагматизма в отношениях с Румынией, то есть в русле той политики, которую проводит правящий альянс", - отметил господин Кирилэ. По его словам, главный общий интерес Кишинева и Бухареста сегодня - это вопрос евроинтеграции Республики Молдова, "и здесь Молдавии есть чему поучиться". "Что касается символистики, то, думаю, не меньше ее будет и в ходе будущего визита президента Тимофти в Москву. Это специфическая особенность такого рода визитов", - подвел итог эксперт. Между тем Николай Тимофти уже сообщил, что "буквально на днях" отправится в следующую зарубежную поездку - в Киев. А уже в середине мая, по его словам, посетит Москву, подводит итог издание.

Всего полтора месяца назад состоялось совместное заседание правительств Молдавии и Румынии, на котором стороны обсудили весь спектр двухсторонних отношений и наметили конкретный план действий по реализации общих проектов пишет "Экономическое обозрение". Но правительства, видимо, живут по своему графику, комиссия - по своему.

Главными темами состоявшегося 27 апреля в Бухаресте VI заседания молдавско-румынской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и европейской интеграции стали интенсификация сотрудничества в энергетике и активизация инвестиционной деятельности, продолжает "Экономическое обозрение". Накануне поездки в румынскую столицу председатель молдавской части комиссии, вице-премьер и министр экономики Валерий Лазэр посетовал в эфире одной из радиостанций, что бизнесмены из-за Прута не очень охотно вкладывают свои деньги в молдавскую экономику. И выдал шокирующую для многих причину этого явления - деловой мир Румынии плохо знает Молдавию и не владеет достаточной информацией об инвестиционных возможностях в стране.

По данным Национального бюро статистики на территории Молдавии работают 498 предприятий с румынским капиталом, пишет "Экономическое обозрение". Инвестиции на 1 октября 2011 года составили 1,48 млрд леев (95,3 млн евро), что составляет 6,4% от общего объема инвестиций в молдавскую экономику. В то же время среди торговых партнеров нашей страны Румыния занимает второе место по экспорту и третье - по импорту. Товарооборот в 2011 году составил $950,6 млн, что на 50,2% больше показателей предыдущего года.

Как и следовало ожидать, основной темой обсуждения на заседании комиссии стал ход реализации проекта строительства газопровода Унгены-Яссы, продолжает "Экономическое обозрение". Стороны отметили необходимость строгого и своевременного выполнения согласованного в рамках совместного заседания правительств двух стран плана действий по этому проекту. С этой целью комиссия намерена взять под особый контроль обеспечение необходимых финансовых, человеческих и технических ресурсов для выполнения сторонами разработанной программы. Достигнута договоренность о создании смешанной рабочей группы по мониторингу и содействию внедрению проекта. Валерий Лазэр при обсуждении этого вопроса подчеркнул, что "и для Румынии, и для Молдавии взаимоподключение национальных газотранспортных систем является стратегической целью и способствует укреплению энергетической безопасности, а также диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа".

Строительство газопровода обойдется сторонам в 20 млн евро, пишет "Экономическое обозрение". Часть денег на это выделит ЕС, но стороны должны внести и собственный вклад. Молдавия рассчитывает направить на реализацию проекта часть средств из гранта в 100 млн евро, обещанного Бухарестом еще в 2010 году. Как раз накануне заседания комиссии, 20 апреля, президент Траян Бэсеску промульгировал закон о предоставлении Молдавии этой финансовой помощи.

В протоколе заседания зафиксирована договоренность об оказании помощи Молдавии румынскими специалистами в процессе гармонизации молдавского законодательства и внедрения стандартов ЕС в таких специфических отраслях, как инфраструктура качества и продовольственная безопасность, продолжает "Экономическое обозрение". Это поможет нашей стране в реализации мер по переходу к режиму свободной торговли с ЕС.

Валерий Лазэр на итоговой пресс-конференции в Бухаресте пообещал коллегам из Румынии помочь в переговорах с "Газпромом" о снижении цены "голубого топлива" для соседей, пишет "Экономическое обозрение". Министр экономики Молдавии заметил, что в первом квартале 2012 года Кишинев получал газ из России по цене порядка $390 за тысячу кубометров. "Это очень симпатичная цена по сравнению с той, по которой газ поставляется в Румынию (свыше $490 за тысячу кубометров), - заметил Валерий Лазэр. - У нас комфортные отношения с российскими партнерами, и мы предлагаем стать посредниками между Румынией и Россией в газовых вопросах (контракт предлагающей себя в качестве "посредника" Молдавии с "Газпромом" о поставке газа истек 1 января 2012 года. Стороны, однако, договорились продлить действие его положений сначала до 31 марта, а затем до 30 июня, для завершения переговоров о заключении нового долгосрочного контракта. Препятствиями для заключения нового контракта служат подписание Молдавией с ЕС без согласования с "Газпромом" II и III энергетических пакетов, а также долг Приднестровья за газ, юридически числящийся за Молдавией - прим. ИА REGNUM)".

Румынский кабинет министров Унгуряну продержался 78 дней и стал жертвой самого парадоксального вотума недоверия в новейшей истории страны, пишет "Пульс". Предшественник Михая Рэзвана Унгуряну Эмиль Бок выдержал десять попыток объявить вотум недоверия и ушел добровольно, а вот Унгуряну был свергнут с первой же попытки. Румынская либерал-демократия терпит сегодня самый жестокий удар в своей жизни и, кажется, сдает позиции по всему фронту. Однако же новому правительству, кроме традиционного "плохого наследства", достается и нечто неизмеримо большее - возможность изменить путь страны.

Михая Унгуряну снимали с поста по некрасивому поводу, продолжает "Пульс". Дескать, сдал национальные интересы, позволив открыть в медицинском университете Тыргу-Муреша полностью венгероязычный факультет, уступая тем самым давлению Демократического союза венгров. И это при том, что венгров в стране - около 7 процентов населения. Так или иначе, но факультет учредили и вотум инициировали, заявив, что Румынии не нужно правительство, поддающееся шантажу. Далее уже было делом техники.

Либерально-демократическую партию трясло и до вотума, пишет "Пульс". После ухода из ее рядов первого вице-председателя Сорина Фрунзэверде , открывшего процесс массового исхода депутатов, вопрос формирования нового парламентского большинства был вопросом времени. Сами лидеры объединенной оппозиции говорили, что если не сейчас, то летом новый вотум достигнет цели - правительство в любом случае падет. И из пропрезидентской партии власти стали уходить люди. Когда вотум голосовали, "сверх плана" получилось еще целых четыре депутата.

Проблемы румынских либералов-демократов очевидны, продолжает "Пульс". Партия не прошла проверку кризисом. Власть заявила, что государство не может быть социальным и каждый в нем сам за себя. Власть боготворила МВФ и готова была и дальше урезать зарплаты и пенсии. И дальше последовал очевидный провал антикризисной политики, которая хоть и не дала довести ситуацию до греческих масштабов, но и не перезапустила мотор экономики... Незыблемое правительство получило заслуженное поражение и еще потерпит его на парламентских выборах.

"Оппозиционный синдром" сломал партию власти. В то же время такой же синдром есть и у оппозиции, пишет "Пульс". Получить сейчас страну - это получить в свои руки плохо управляемый кризис. И именно об этом и говорили, когда пытались спрогнозировать вероятность провала вотума. Дескать, лишь нежелание оппозиции править сохранит правительство... Коалиция рухнула под собственным весом, и на ее место пришла другая - тоже весьма необычная, тоже разносторонняя и неоднородная. "Не забывайте, что мы говорим, как бы так сказать, о временном правительстве", - заявил Крин Антонеску , заметив, что срок работы нового кабинета министров, если ему будет оказано доверие, составит полгода - мало для реализации всех заявленных целей.

Да, правительству Виктора Понты придется с места в карьер приниматься за работу, продолжает "Пульс". Поговаривают о тайной коалиции социал-демократов с партией Бэсеску - дескать, именно поэтому президент улыбался, выдвигая на пост премьера социал-демократа, над которым ранее нагло смеялся. Многое говорят, но уже пора что-то делать: Румынии надо в кратчайшие сроки выкинуть на свалку истории диктат МВФ и укоренившую ксенофобию и шовинизм, подводит итог издание.