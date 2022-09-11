Москва, 11 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы экипажей российских вертолетов Ми-8МТВ-5 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 11 сентября Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как экипажи вертолетом Ми-8МТВ-5 ЗВО готовятся ко взлёту, ведут выполнение боевой задачи на предельно малой высоте и производят пуск ракет.

«При выполнении боевых вылетов экипаж десантно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5 под руководством командира экипажа уничтожил обнаруженные укрепленные опорные пункты, бронированную технику и живую силу подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Запорожской АЭС остановили шестой, последний работающий энергоблок.