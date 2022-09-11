Пхеньян, 11 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. КНДР продемонстрировала стремительное улучшение характеристик своих ракет после 2019 года, переведя значительную их часть на твердотопливные двигатели и усложнив их перехват благодаря более сложной траектории полёта. Об этом 11 сентября сообщает газета Nikkei.

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

По данным аналитиков японского издания, одним из главных достижений северокорейских ракетчиков является переход на твёрдотопливные двигатели, значительно усложнивший проведение спутниковой разведки из-за минимального времени подготовки ракеты к старту. Если жидкостные двигатели требовали длительной подготовки к запуску, к тому же их нельзя долго хранить заправленными, твёрдотопливная технология полностью лишена этого недостатка.

Вторым фактором, чрезвычайно затрудняющим перехват, является наделение ракет способностью произвольно маневрировать во время полёта, отклоняясь от традиционной параболической траектории.

Газета приводит результаты анализа ракетных пусков КНДР, из которого следует, что если в 2016 и 2017 годах твердотопливные двигатели использовались только в 13% случаев, то после 2019 года их доля возросла до 70%. И если до 2017 года все северокорейские ракеты летели по классической параболической траектории, то после 2019 года до 40% ракет выполняли в полёте достаточно сложные манёвры.

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