Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM В Бурятии стали известны данные по явке избирателей к 12 часам по местному времени. Местные жители сегодня, 11 сентября выбирают главу республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование на выборах главы Бурятии Телеграмм-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова

К 10 часам на избирательные участки явились 6,74% избирателей, к 12 часам эта цифра выросла до 10,85%.

Наибольшую активность пока демонстрируют жители Окинского (55,41%) и Закаменского районов (46,27%). Наименьшая явка зафиксирована в Октябрьском (6,47%) и Советском (9,98%) районах Улан-Удэ, а также в Муйском районе (9,26%).

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с 8 часов утра начали работу 835 избирательных участков. Общее число внесённых в списки избирателей составило более 690 тыс. человек.

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