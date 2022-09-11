Москва, , 08:52 — REGNUM Советский и российский певец Иосиф Кобзон, 85 лет со дня рождения которого отмечается 11 сентября, по праву является символом отечественной эстрады, так как исполняемые им песни фактически знала и пела вся страна. При этом Иосиф Давыдович также был великим человеком, который готов был рисковать собственной жизнью для спасения других людей.

Иосиф Кобзон Скриншот видео страницы 1tv.ru

Репертуар певца был огромен — сам Кобзон говорил, что знает до двух тысяч песен, которые может спеть, также был широким и диапазон того, о чём он пел: от любви к Родине, до просто любви. В то же время, голос певца был то громовым, словно марш, то лился, словно нежный ручеёк.

Первой известной всему СССР песней в исполнении Кобзона стала «Куба — любовь моя», написанная Александрой Пахмутовой, и исполненная им в «Голубом огоньке». После этого певца заметили, и он начал выступать и на всесоюзных, и на международных конкурсах, завоевав звание лауреата престижного конкурса «Сопот» в Польше и «Золотой Орфей» в Болгарии.

Также Кобзон давал вторую жизнь пенсам своих предшественников на эстраде и много записывался для радио и кино. В числе последнего можно вспомнить сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», для которого певец записал песни Микаэла Таривердиева: «Я прошу, хоть ненадолго» и «Мгновения», ставшие всесоюзными хитами.

Кроме прочего, также певец был общественным деятелем и бесстрашным человеком, выступая перед ранеными советскими и российскими солдатами в Афганистане и Чечне, а во время захвата террористами «Норд-Оста» в октябре 2002 года приехал туда одним из первых и лично вывел нескольких заложников после переговоров с преступниками.

Помимо того, Кобзон не мог жить без сцены и после своего 60-летия объявил об уходе, однако не смог этого сделать, и в последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, продолжа выступления и даже проводил многочасовые сольные концерты.

Вот уже четыре года, как Иосиф Кобзон ушёл от нас, а вместе с ним ушла и олицетворяемая им эпоха. Однако исполненные им песни продолжают жить и звучат по радио и телевидению, где также показывают фильмы, в которых мы тоже слышим его незабываемый голос.