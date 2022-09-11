Грозный, 11 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Все города на харьковском направлении будут возвращены обратно, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Минобороны РФ разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов — Купянск, Изюм, Балаклея в харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии», — отметил он.

«Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тыс. бойцов», — заявил Кадыров в Telegram-канале, добавив, что «мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты».

«Я знаю одно — Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов», — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Изюма, Купянска, Шевченково и Балаклеи.

10 сентября в Минобороны РФ сообщили, что войска из Изюма и Балаклеи перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса.