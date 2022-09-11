Москва, , 08:48 — REGNUM Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» и других предприятий Роскосмоса завершили заправку корабля «Союз МС-22» на космодроме «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации по космической деятельности.

Космический корабль «Союз МС-09» Www.roscosmos.ru

Посла заправки топливом и сжатыми газами корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус. Там специалистам предстоит завершить предстартовые работы, включая укладку грузов, монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции и стыковку корабля с переходным отсеком ракеты-носителя.

Для запуска пилотируемого будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1а». Старт назначен на 21 сентября. В основной состав экипажа «Союза МС-22» входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт США Франсиско Рубио.

Американский астронавт получил место на российском корабле в рамках программы перекрёстных полётов, соглашение о которой было подписано летом 2022 года. В США к ответному полёту на американском корабле Crew Dragon готовится космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Она входит в состав экипажа миссии Crew-5, запуск которой запланирован на октябрь 2022 года.

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