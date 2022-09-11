Кызыл, 11 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Тувы уточнили данные о пострадавших в результате ЧП во время салюта в Кызыле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, за медицинской помощью обратились четыре человека.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Скорая помощь. Тува

В их числе двое детей 7 и 10 лет, а также две женщины. Всем пострадавшим оказана помощь и назначено амбулаторное лечение. За их состоянием ведётся дистанционное наблюдение по телефону. Пациенты приглашены на приём 12 сентября.

«Осмотрены также два подростка бригадой скорой медицинской помощи, медицинская помощь не понадобилась», — отметили в минздраве.

Добавим, ранее глава республики Владислав Ховалыг также сообщал об одном пострадавшем мужчине 30 лет с термическим ожогом ног.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 сентября при проведении праздничного салюта ко Дню города в Кызыле часть залпов попала в толпу, наблюдавшую за зрелищем с набережной Енисея. Прокуратура по факту происшествия организовала проверку.