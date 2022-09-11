Владивосток, 11 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Во Владивостоке проходит голосование за кандидатов в городскую думу. Открыты все 315 избирательных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Голосование

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По информации избиркома, на 10:00 местного времени проголосовали 7,61% горожан. На 12:00 — 8,37% избирателей.

В 2021 году на выборах депутатов Госдумы на 12:00 часов явка по Приморью составляла 28,21%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 08:00 по местному времени 11 сентября (01:00 мск) в единый день голосования свои двери открыли все избирательные участки.