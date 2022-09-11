Берлин, 11 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. У грядущей встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — символическое значение, и она будет сигналом странам Запада. Об этом 11 сентября пишет германская газета Handelsblatt.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

В публикации издания отмечается, что китайский лидер в течение двух лет не покидал свою страну, и факт того, что целью его первой зарубежной поездки после такого перерыва является встреча с президентом Путиным, является знаком поддержки России.

Также указывается, что, как считают авторы материала, недавнее посещение спикером Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня способствовало ухудшению китайско-американских отношений, однако в то же время позитивно повлияло на укрепление альянса РФ и КНР «в рамках конкурентной борьбы с Западом».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Вооружённые силы России и Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в ходе учений «Восток-2022» отработали нанесение совместных массированных ударов по авианосным группировкам.