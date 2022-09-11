Новолялинский район, , 08:31 — REGNUM В Свердловской области 99-летняя женщина сама пришла на избирательный участок и отдала свой голос. Об этом сообщает региональный Центр общественного наблюдения.

Выборы Resizia

Екатерина Николаевна Черепанова проживает в селе Коптяки Новолялинского района. В декабре ей исполнится 100 лет. Тем не менее столь почтенный возраст не стал помехой для того, чтобы дойти до участка и исполнить свой гражданский долг.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября жители Свердловской области выбирают губернатора. Также в 53-х муниципалитетах проводятся местные выборы.