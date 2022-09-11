Вена, 11 сентября 2022, 08:30 — REGNUM В Вене тысячи людей накануне вышли на улицы протестовать против антироссийских санкций и роста цен на энергию.
Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»
Протестующие призывали возобновить проект «Северный поток — 2» и открыть «Северный поток», а также отменить односторонние меры против России, передает RT.
Демонстрации недовольных экономической ситуацией в Европе в последние недели проходят в нескольких странах объединения.