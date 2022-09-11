Вена, 11 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Вене тысячи людей накануне вышли на улицы протестовать против антироссийских санкций и роста цен на энергию.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

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Протестующие призывали возобновить проект «Северный поток — 2» и открыть «Северный поток», а также отменить односторонние меры против России, передает RT.

Демонстрации недовольных экономической ситуацией в Европе в последние недели проходят в нескольких странах объединения.