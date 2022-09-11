Москва, , 08:27 — REGNUM Российский бюджет на ближайшую 3-летку станет самым сложным в профессиональной карьере для главы Минфин РФ Антона Силуанова.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Думаю, что бюджет на предстоящую 3-летку будет самым сложным в моей профессиональной карьере», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. После введения санкций страна столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в РФ, и теперь для восполнения данного пробела необходима «длительная программа», акцентировал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте нефтегазовых доходов бюджета РФ после введения санкций странами Запада. А глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отмечал, что главной слабостью экономики РФ по-прежнему остается зависимость от экспорта углеводородов.