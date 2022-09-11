Вена, 11 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Условием нормализации отношений между Евросоюзом и Россией является восстановление уничтоженного доверия между Брюсселем и Москвой, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Kremlin.ru На свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера

По её словам, за последнее время «столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено». И его снова нужно «выстраивать», хотя дипломатия, как ремесло, «уже утеряна».

«Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу», — приводит слова Кнайсль ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался задолго до газового и был спровоцирован европейскими политиками.

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