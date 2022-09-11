Донецк, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли шесть человек, еще 11 — ранены. Об этом 11 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 10 сентября до 08:00 11 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 6 человек и еще 11 мирных жителей получили ранения, включая 3 детей», — отмечается в сообщении.

Накануне в результате обстрелов погибли восемь человек, еще 27 — ранены.

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