Москва, , 08:19 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН делегации РФ необходимы американские визы. Он заявил об этом 10 сентября в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Сергей Лавров Mid.ru

«У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров уточнил, что пока ещё имеется время для подготовки поездки российской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что США поддерживают «компромиссы» в вопросе реформирования Совбеза ООН, однако компромиссы бывают разные.